Fiba anuncia datas dos pré-olímpicos do basquete masculino para Jogos de Tóquio

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou, nesta quinta-feira, que os torneios pré-olímpicos de basquete masculino, que vão apontar os quatro lugares restantes para a Olimpíada de Tóquio, adiadas para 2021, serão realizados entre os dias 29 de junho e 4 de julho do ano que vem, com os grupos e locais já sorteados. O vencedor de cada evento irá para os Jogos.

