Fiba cancela eventos do 3x3 ao menos até agosto e joga Pré-Olímpicos para 2021

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou nesta quarta-feira mais mudanças em seu calendário de competições por conta da pandemia do novo coronavírus. Depois da decisão tomada em março de suspender todas suas competições, a entidade, em sua área destinada ao basquete 3x3, divulgou atualizações sobre a temporada da modalidade em 2020.

A alteração mais significativa anunciada nesta quarta-feira foi o adiamento, ainda sem data específica, dos Pré-Olímpicos de 3x3, anteriormente marcados para março de 2020, na Índia, com a participação do Brasil no naipe masculino, para 2021.

De acordo com a Fiba, nenhuma competição de basquete 3x3 acontecerá pelo menos até o próximo mês de agosto devido à situação da covid-19. Até mesmo por conta disso, outros eventos foram, inclusive, cancelados. Uma nova data para atualização de seu calendário será comunicada em breve pela entidade.

Os eventos cancelados pela Fiba desta vez são: 4 etapas do World Tour 3x3 (Praga, Lausanne, Los Angeles e Nanjing), a Liga das Nações 3x3 Sub-23, qualificatórias de vários Copas por zonas e Copas Sub-17 de várias regiões.