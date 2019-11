Fiba define sedes dos Pré-Olímpicos Mundiais para os Jogos de Tóquio-2020

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) divulgou nesta sexta-feira as sedes dos Pré-Olímpicos Mundiais masculinos e femininos para a Olimpíada de Tóquio-2020. Serão oito sedes, quatro no masculino e quatro no feminino. O Brasil já está garantido entre os homens, entre os dias 23 e 28 de junho, e busca em Bahía Blanca, na Argentina, a classificação entre as mulheres para o torneio entre os dias 6 a 9 de fevereiro.

LEIA TAMBÉM > Antetokounmpo brilha e comanda vitória dos Bucks sobre Bulls

No masculino, as sedes ficaram com Croácia (Split), Sérvia (Belgrado), Lituânia (Kaunas) e Canadá (Victoria). Já no feminino receberão a disputa a China (Foshan), França (Bourges), Bélgica (Ostend) e Sérvia (Belgrado). Entre as mulheres, as chinesas só receberão o Pré-Olímpico Mundial caso confirmem a classificação da sua seleção, que joga neste final de semana o Pré-Olímpico Asiático na Nova Zelândia. Do contrário, uma nova sede será escolhida.

O sorteio das chaves acontece no próximo dia 27, na sede da Fiba na cidade de Mies, na Suíça. As chaves serão divididas de acordo com os critérios continentais da entidade para o equilíbrio da disputa.

No masculino, serão 24 países em ação em busca das últimas quatro vagas. Serão quatro chaves, com seis times em cada uma. Apenas o campeão avança para a Olimpíada de Tóquio. A disputa terá, além do Brasil e dos países sede: Angola, Senegal, Tunísia, República Dominicana, México, Porto Rico, Uruguai, Venezuela, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia, República Tcheca, Alemanha, Grécia, Itália, Polônia, Rússia, Eslovênia e Turquia.

No feminino, serão 16 países em quatro grupos. Como Estados Unidos e Japão jogam o torneio, mas estão classificados para Tóquio-2020, serão efetivamente 14 países em busca de 10 vagas para a Olimpíada. Nos grupos de EUA e Japão, apenas dois países se classificarão, enquanto nos demais, os três primeiros vão para os Jogos Olímpicos.