Fiba e CBB fecham acordo com a Globo para a transmissão de torneios

A Federação Internacional de Basketball (Fiba), em parceria com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), e a Unidade de Esporte do Grupo Globo fecharam parceria até o fim de 2019 para a transmissão de quatro torneios da modalidade.

Até o fim do próximo ano, os fãs de basquete poderão acompanhar os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Masculina, a AmeriCup Feminina de 2019, a Copa do Mundo Feminina 2019 e a Copa do Mundo Masculina de 2019.

"Nossa missão na Fiba é a de desenvolver e promover o basquete mundialmente. Esta parceria com o SporTV não é somente estratégica para a Fiba, mas sim para todo o basquete brasileiro, e em específico, para a seleção brasileira masculina na sua jornada da Copa do Mundo de 2019 na China. Estar em um canal tão importante como o SporTV demonstra a força do nosso esporte neste pais", declarou Carlos Alves, diretor executivo da Fiba Américas.

"Esta é uma parceria que trará muitos frutos ao nosso basquete, pois aumentando a visibilidade, a tendência é que a modalidade se desenvolva ainda mais, ganhando novos adeptos e admiradores, além de aumentar a procura para a prática nas escolinhas. Sem esquecer que isso ajuda na busca de patrocinadores, apoiadores e parceiros", comentou Guy Peixoto Jr, Presidente da CBB.

O acordo amplia a exposição da modalidade no Brasil, que conta atualmente com 35 milhões de fãs, segundo o Ibope 2017.

Já nesta quinta-feira, às 20h30, os fãs de basquete poderão acompanhar no SporTV2 o jogo entre Brasil e Canadá pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Masculina. A partida acontece na Place Bell Arena, em Montreal. No próximo domingo, dia 16, o SporTV2 transmite, o confronto entre Brasil e Ilhas Virgens, às 21h, na Goiânia Arena.

A parceria com o canal ainda conta com a transmissão do basquete 3x3 na final do circuito, em outubro, a Copa Mercosul em novembro e os Jogos Mundialito de Verão Espetacular, em fevereiro de 2019, na Rede Globo.