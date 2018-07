Fiba mantém suspensão da CBB; Brasil está fora dos mundiais Sub-19

A Confederação Brasileira de Basketball continua suspensa pela Federação Internacional de Basquete. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, em Hong Kong. A Fiba reconheceu os esforços do novo presidente da CBB, Guy Peixoto, que assumiu no começo de março, mas empurrou uma decisão para 21 de junho, na próxima reunião da entidade.

Guy apresentou um relatório detalhado do plano de trabalho de sua gestão na semana passada, quando participou de workshop de três dias em Mies, na Suíça, com membros da Fiba, entre eles o secretário-geral Patrick Baumann. Entre os pontos importantes, foi destacada a contratação de uma auditoria para levantar os débitos e possíveis fraudes cometidas pela gestão anterior.

Apesar dos elogios feitos nesta quarta-feira por tudo que foi apresentado, a Fiba quer receber atualizações das ações para solução dos problemas de governança, finanças e esportivos antes de tomar uma decisão. O caso será reavaliado no dia 21 de junho, quando o Comitê Executivo se reunirá novamente.

"O Comitê Executivo da Fiba reconheceu nossos esforços e nos deu um novo prazo para apresentar as mudanças, que será na reunião do dia 21 de junho. A nossa gestão deu um passo importante na última visita à sede da Fiba, onde apresentamos nosso plano de ação e tudo que vem sendo feito para reerguer a CBB", afirmou Guy.

A Fiba confirmou que por causa da suspensão decidiu retirar o Brasil definitivamente dos torneios que vão acontecer até o final de julho. Desta forma, as seleções masculina e feminina estão fora do Mundial Sub-19. O país será substituído. O torneio masculino acontece de 1º até 9 de julho, no Egito, enquanto o feminino, de 22 a 30 de julho, na Itália.

"A missão é muito difícil e árdua devido ao 'legado' deixado pela gestão anterior. O Brasil continua fora de competições internacionais até julho. Isso dificulta ainda mais nosso trabalho, mas vamos tentar entrar com um pedido para não ficarmos de fora dos campeonatos de base já na próxima semana", prometeu Guy.

"Reafirmamos nosso compromisso de colocar a CBB no lugar que nunca deveria ter deixado de sair, e hoje temos certeza de que estamos no caminho certo. Nós e todos aqueles que amam o basquete estávamos torcendo por uma resposta diferente, mas tendo em vista o cenário, percebemos que demos um passo à frente na nossa dura caminhada", completou.

Além do transtorno no aspecto esportivo, a manutenção da suspensão também dificulta o trabalho de reestruturação da CBB. A entidade está impedida de receber a verba da Lei Agnelo Piva, repassada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), e não renovou com o Bradesco. A Nike ainda coloca dinheiro na confederação, mas a maior parte foi comprometida com adiantamentos.