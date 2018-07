FIBA pune China por pancadaria em jogo contra seleção brasileira

GENEBRA - A Fiba (Federação Internacional de Basquete) anunciou nesta segunda-feira as punições que aplicou à seleção da China pelos incidentes que causou no amistoso contra o Brasil, no dia 12 de outubro, na Jincheng Arena, em Sichuan, na China.

A partida foi interrompida por uma briga generalizada iniciada pelo técnico chinês, o norte-americano Robert Donewald Jr, após receber uma segunda falta técnica. A seleção brasileira, representada pelo time do Joinville na ocasião, foi encurralada em quadra e chegou a ser agredida também por torcedores.

Donewald Jr. foi suspenso por três jogos e multado em 40 mil francos suíços (cerca de R$ 70,5 mil). O jogador Zhu Fangyu pegou dois jogos de gancho, e Sun Yue e Zhang Bo, um cada. A Federação Chinesa de Basquete ainda foi multada em 20 mil francos suíços (R$ 35,2 mil). Cabe recurso às sentenças.