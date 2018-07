Fiba quer inclusão do basquete 3x3 nos Jogos do Rio O Central Board, órgão que controla as regras do basquete, decidiu durante o seu segundo encontro anual de 2012, nesta semana, na Malásia, pedir ao COI (Comitê Olímpico Internacional) a inclusão do basquete 3x3 já nos Jogos do Rio, em 2016. A ideia é seguir o exemplo do vôlei de areia e criar uma nova disputa olímpica que atraia os jovens e seja sucesso de público pela interação.