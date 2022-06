Fiba recebe impressão em acrílico do primeiro NFT vendido na história da entidade

A International Digital Group presenteou a Federação Internacional de Basquetebol com a impressão em acrílico de alta qualidade do primeiro NFT (token não fungível) vendido na história da organização. A entrega foi feita na sede da Fiba, na Suíça, nesta terça-feira. A peça vendida foi da coleção da Champions League Américas, competição conquistada pelo São Paulo.

A empresa norte-americana especializada em conteúdo e desenvolvimento de colecionáveis digitais (NFTs), Memorabilia, Experiencias para os Fãs e Metaverso, assinou em abril deste ano um contrato de patrocínio para o evento da Fiba. A BCLA é a maior competição de clubes das Américas.

Na peça entregue estão todos os dados relevantes do NFT - qual blockchain, quem é o proprietário do NFT, número do contrato inscrito no Blockchain, ID Token, quando a peça foi listada, dentre outros termos técnicos. Este presente simbólico consolida a posição de inovação da Fiba e a qualidade de execução e entrega da IDG em âmbito global.

Além de ser o primeiro patrocínio da IDG, foi a primeira vez que uma competição internacional da Fiba contou com um parceiro exclusivo na categoria de NFTs. Este acordo colocou a divisão das Américas da Fiba como pioneira neste segmento. E como dito, o projeto-piloto escolhido para fazer o showcase de inovação e engajamento com os fãs foi a 3ª edição do BCLA cujo campeão foi o São Paulo.

Além do NFT descrito acima, a IDG também presenteou a Fiba com uma cópia do NFT Lendário do Campeão da 3ª edição do BCLA.

"A Fiba gostou muito do presente e destacou o carinho que a IDG tem com a história do evento e respeito com a marca da competição BCLA. O objetivo da IDG é seguir investindo no esporte, música e entretenimento, contribuindo para uma verdadeira construção de um acervo digital bem catalogado e com valor agregado para seus clientes. E isto está demonstrado com a coleção de NFTs da 3ª edição da BCLA", afirmou Sylmara Multini, CEO da IDG.

As coleções de NFTs da BCLA podem ser encontradas no site da IDG.