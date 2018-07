Fiba suspende federação e Japão pode perder Rio2016

A Fiba (Federação Internacional de Basquete) anunciou nesta quarta-feira a suspensão da Federação Japonesa de Basquete. Como efeito imediato, as seleções do país asiático podem ficar fora dos Jogos Olímpicos do Rio/2016. A partir desta quarta, as equipes estão proibidas de jogar internacionalmente.

A punição, que já era prevista, foi causada pela incapacidade da federação japonesa de unificar os dois campeonatos nacionais de basquete que existem no país. A Liga Japonesa de Basquete reúne 22 clubes e não aceita a união com a Liga Nacional de Basquete, que tem 13 times. A existência de duas ligas fere o estatuto da Fifa.

No mês passado, quando a Fiba fez a primeira ameaça de sanção, o presidente da federação japonesa, Yasuhiko Fukatsu, renunciou ao cargo, alegando ter sido incapaz de promover a unificação das ligas. O prejuízo com a suspensão é maior para a seleção feminina, que venceu o Campeonato Asiático no ano passado, encerrando um jejum de 43 anos.