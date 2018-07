Filha de Hakeem Olajuwon reforça Ourinhos no basquete

"Estou muito feliz por jogar pela equipe de Ourinhos e atuar no Brasil. Sempre ouvi falar do Brasil, mas agora que estou aqui posso realmente ver que o povo brasileiro e os ourinhenses são muito alegres e receptivos", disse Abi, que estava jogando no CSM Satu Mare, da Romênia. A atleta, de 1,93m de altura, tem 24 anos e atua como pivô.

A próxima edição da LBF tem tudo para ser a melhor competição de basquete feminino no Brasil nos últimos anos. O Ourinhos também repatriou a ala-pivô Damiris, estrela da seleção. Já o Sport Recife quer acabar com o domínio paulista e contratou, para sua estreia, as pivôs Erika e Alessandra, a armadora Adrianinha, e apresentará, nesta quarta-feira, a ala norte-americana Alex Montgomery, que estava no New York Liberty, da WNBA.