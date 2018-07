Final do Paulista Masculino de Basquete não tem data para ser disputada

SÃO PAULO - A partida que definirá o Campeonato Paulista Masculino de Basquete mudou de data mais uma vez - e nem se sabe, ainda, quando será realizada. O 5º jogo entre Pinheiros e São José, que inicialmente seria no domingo, havia sido antecipado para a quinta-feira, dia 6. Mas, agora, está adiado por tempo indeterminado - tudo porque, no mesmo dia, as duas equipes têm compromissos agendados com o NBB, cuja tabela foi divulgada em agosto.

A confusão começou na segunda-feira, quando os times foram informados de que o jogo decisivo havia sido antecipado para quinta, às 21 horas, a pedido da ESPN, emissora que transmite o torneio. No mesmo dia, a tabela do campeonato da Liga Nacional indicava que o Pinheiros enfrentaria o Paulistano, líder do NBB, às 20 horas, no Jardim Paulistano. E o São José jogaria, em casa, no mesmo horário, com Limeira.

Na terça-feira, Pinheiros e São José já consideravam a hipótese de fazer duas partidas no mesmo dia. Os times não poderiam abrir mão de nenhum dos campeonatos, mas dariam preferência à disputa do título estadual, partida que disputariam com seus titulares. No NBB, colocariam em quadra jogadores novatos ou da base, contanto que estivessem inscritos no NBB. "Seria impraticável para nós", diz Zé Geraldo, gerente do São José. "Nós enfrentaríamos Limeira com apenas cinco jogadores, dois de 21 anos e três de 16 anos."

Durante toda a quarta-feira, desde a manhã, os dois clubes tentaram viabilizar um acordo e conseguiram o entendimento entre a Federação Paulista de Basquete (FPB) e a Liga Nacional (LNB), que organiza o NBB. "Conseguimos resolver este mal entendido e agora a Liga e FPB vão verificar a melhor data para todos", disse João Fernando Rossi, diretor de esportes coletivos do Pinheiros.

Para os jogadores e comissão técnica, ficam o prejuízo na preparação. São José, por exemplo, viria para a capital paulista nesta quarta, mas até meados da tarde, não sabia como seria feita a viagem. Os campeonatos também utilizam bolas de marcas diferentes - Spalding e Penalty -, o que interfere nos treinamentos em quadra. O armador Fúlvio, referência do time do Vale do Paraíba, desabafou no Twitter. "O foco muda a todo instante!! Cada hora uma notícia!! Ta osso!! Falta de respeito é pouco!! Dá vergonha essa baderna."