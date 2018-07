Final histórica nas enterradas ofusca revés de Curry nos 3 pontos

O fim de semana das estrelas da NBA, viveu um sábado histórico em Toronto (Canadá), na primeira vez que o All-Star Weekend é realizado fora dos Estados Unidos. Aguardava-se o que Stephen Curry faria no torneio de arremessos de três pontos, mas o astro do Golden State Warriors acabou ofuscado por um duelo histórico no torneio de enterradas, talvez o melhor de todos os tempos.

Zach LaVine, do Minnesota Timberwolves, e Aaron Gordon, do Orlando Magic, elevaram a competição a um nível incrível. Foram seis enterradas "perfeitas" seguidas, que mereceram nota 10 de cada um dos cinco jurados: Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Tracy McGrady, Dikembe Mutombo e George Gervin.

Usando o mascote do Magic, Gordon deu uma das mais belas enterradas da história. Pegou a bola sobre a cabeça do personagem, passou-a de uma mão para a outra por baixo das pernas, e completou a enterrada de costas, com a perna esquerda. Só que LaVine respondeu pulando desde a linha de lance livre.

O empate fez a disputa continuar até que alguém perdesse pontos. Acabou sendo Gordon, que levou três notas 9, enquanto LaVine teve mais uma enterrada perfeita para conquistar o segundo prêmio do fim de semana - na sexta, ele havia sido o MVP do jogo dos calouros - e o bicampeonato do torneio de enterradas na sua segunda temporada na NBA.

TRÊS PONTOS

Há quem diga que nunca existiu na NBA um arremessador de três pontos tão bom quanto Stephen Curry. Por isso, era esse o torneio mais aguardado da noite em Toronto.

Numa repetição da final do ano passado, os Splash Brothers do Golden State Warriors decidiram o título. Desta vez, entretanto, quem levou a melhor foi Klay Thompson, que somou 27 pontos, contra apenas 23 de Curry. O armador acertou 17 das 25 bolas (sendo seis das nove que valem dois pontos), enquanto o ala fez 26 pontos. Acertou 19 das 25 bolas, mas errou só uma das que têm premiação dobrada.

HABILIDADES

Apesar do duelo entre jogadores do Warriors no torneio de três pontos, o fim de semana das estrelas por enquanto é do Minnesota Timberwolves. Se LaVine já tem dois troféus, o calouro Karl-Anthony Towns conquistou o seu primeiro e quebrou paradigmas.

O torneio de habilidades, que inclui dribles, assistência, corrida, bandeja e um arremesso de três pontos no menor tempo possível, pela primeira vez contou com a participação de pivôs. E pela primeira vez foi vencido por um pivô.

Num duelo de um gigante de 2,11m contra um baixinho de 1,75m, Towns superou Isaiah Thomas, do Boston Celtics, depois de uma série de erros nos arremessos de três pontos. Ao acertar primeiro a cesta, ficou com o título. No caminho até enfrentar Thomas, entretanto, havia vencido dois astros: Draymond Green, do Golden State Warriors, e DeMarcus Cousins, do Sacramento Kings.