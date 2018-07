Fla passa sufoco, mas vence primeira na final do NBB

Em busca do bicampeonato consecutivo do Novo Basquete Brasil (NBB), o Flamengo chegou a dar sinais de que conquistaria uma vitória tranquila neste sábado, pelo primeiro confronto da final. Mas o Universo/BRB/Financeira Brasília foi valente e dificultou as coisas para o time carioca na Arena Multiuso, no Rio. No sufoco, o Flamengo se impôs no fim e venceu por 88 a 84.

O triunfo em casa fez o atual campeão sair na frente na série melhor de cinco jogos decisiva. Vencendo o confronto por 1 a 0, o Flamengo leva a vantagem para a segunda partida, que será disputada na próxima sexta-feira, às 21 horas, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

Mesmo com a motivação de tentar a revanche pela derrota para o Flamengo na final do ano passado, o time do Distrito Federal fez um início de partida ruim neste sábado. Enquanto jogadores como Alex, Guilherme Giovannoni e Valtinho permaneciam apagados pelo Brasília, o Flamengo aproveitou para se distanciar no marcador.

Liderado pelo armador Hélio, que terminou como cestinha do jogo, com 27 pontos, o time carioca chegou a abrir 16 de vantagem antes do intervalo. Mas o Brasília voltou melhor para o terceiro quarto e conseguiu uma sequência de 7 a 0 para iniciar sua reação. Os principais jogadores da equipe também acordaram e a diferença caiu para apenas três pontos.

Ainda no terceiro período, o Flamengo conseguiu conter o time visitante e voltou a abrir vantagem. No entanto, veio o último quarto e a partida continuou disputada ponto a ponto. Nos segundos finais, Alex ainda teve a chances de empatar o jogo, mas errou o arremesso de três pontos, permitindo que Hélio selasse a vitória com um lance livre.

Além do armador, o ala Marcelinho Machado também foi fundamental, anotando 22 pontos. Seu irmão Duda contribuiu com mais 14 pontos pelo Flamengo. No Brasília, Giovannoni foi o melhor. O ala marcou 21 pontos e ainda ficou perto de um duplo-duplo, com mais nove rebotes. O ala/armador Alex fez 14 e o armador Nezinho também foi bem pela equipe do Distrito Federal, com mais 15 pontos.