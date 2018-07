Fla perde 1ª final da Copa Intercontinental de Basquete

O Flamengo não levou a melhor no primeiro jogo da decisão da Copa Intercontinental de basquete e perdeu nesta sexta-feira para o Maccabi Tel-Aviv, de Israel, por 69 a 66, na HSBC Arena, no Rio. Neste domingo, às 12 horas, as duas equipes voltam a se enfrentar no mesmo local, a fim de decidir o título. Se a equipe carioca vencer o jogo, a definição se dará pelo saldo de cestas. Caso o Flamengo ganhe por três pontos de diferença, o campeão será conhecido na prorrogação.

O time rubro-negro chegou à final da Copa Intercontinental por ter conquistado a Liga das Américas e durante boa parte da partida soube tirar proveito dos reforços de última hora - o ala-pivô argentino Walter Herrmann e mais recentemente o pivô norte-americano Derrick Caracter, ex-Los Angeles Lakers, que conseguiu 11 rebotes para o time.

Mas o destaque do confronto foi o armador norte-americano Jeremy Pargo, do Maccabi Tel-Aviv. Ágil, buscava espaços com dribles rápidos e ajudou na reação do seu time, que só no final conseguiu virar o placar. Ele pontuava com facilidade e fez a última cesta, quase sem ângulo.

Em busca do título mais importante de sua história no basquete, o clube rubro-negro começou melhor e se destacou na rapidez dos contra-ataques. No entanto, o time pareceu um pouco afobado e desperdiçou muitos arremessos de três pontos. Isso deixou a partida equilibrada no primeiro quarto. Mas, aos poucos, o Flamengo se impôs e chegou a abrir 10 pontos de diferença ainda na primeira metade do confronto.

Mas, em um descuido de menos de dois minutos, o Flamengo permitiu uma reação do Maccabi Tel-Aviv e o segundo quarto terminou com o placar de 35 a 30 para os brasileiros. Da arquibancada do HSBC Arena, o técnico do time de futebol, Vanderlei Luxemburgo, marcava presença.

O Maccabi Tel-Aviv melhorou a marcação e aproveitou-se de erros de defesa do Flamengo para encostar no placar. No time israelense, hexacampeão da Euroliga, Jeremy Pargo desequilibrava. Nos minutos finais, ele foi decisivo e levou a sua equipe à vitória.

Apesar de mais eficiente na maior parte do tempo, o Flamengo demonstrou vários problemas individuais. Marcelinho Machado, por exemplo, errou sete arremessos seguidos de três pontos.