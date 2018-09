Flamengo acerta com Leandrinho para jogo contra o Orlando Magic nos EUA

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação do ala/armador Leandrinho. O acerto com o veterano de 35 anos, porém, é pontual. Afinal, ele vai reforçar a equipe rubro-negra de basquete apenas durante a excursão aos Estados Unidos para o duelo diante do Orlando Magic, que acontecerá na sexta que vem, na casa do adversário.

Esta será a segunda passagem de Leandrinho pelo Flamengo. No fim de 2011, durante uma paralisação na NBA por causa do locaute promovido pelos jogadores, o brasileiro retornou ao País para atuar por cerca de quatro meses com o time carioca antes de voltar para a liga norte-americana.

"Fiquei muito feliz quando fui contactado para voltar a atuar pelo clube. Estou analisando algumas propostas já recebidas, mas poder vestir e defender esta grande camisa novamente falou mais alto nesse momento. Desejo que seja uma experiência positiva para todos e que possa contribuir com minha experiência em quadra e no ambiente da NBA. Tenho certeza que todos aproveitarão esta grande ocasião e oportunidade", declarou.

Leandrinho está sem clube desde o fim da última edição do NBB, quando terminou seu contrato com o Franca. Ele estaria em busca de um novo retorno à NBA, e uma boa participação diante de uma equipe da liga, o Magic, pode atrair os olhares de outras franquias.

Para o Flamengo, trata-se da oportunidade de contar com mais um jogador com experiência na NBA, uma vez que o time já tem no elenco Anderson Varejão. Na liga norte-americana, Leandrinho vestiu as camisas de Phoenix Suns, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Boston Celtics e Golden State Warriors, com quem venceu a liga em 2014/2015.