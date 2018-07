Flamengo arrasa Pinheiros e demonstra todo o seu poder na Liga Sul-Americana

SÃO PAULO - Na Liga Sul-Americana de basquete está sendo demonstrada como se situa a atual relação de forças da modalidade. Conforme se imaginava assim que o supertime do Flamengo foi montado, o poderio da equipe comandada pelo técnico Neto é acachapante. Nesta quarta-feira, na segunda rodada do Grupo F, no Pinheiros, o Rubro-Negro superou a equipe paulista, atual campeã estadual, por 107 a 77.

O Pinheiros perdeu o armador argentino Figueroa, o ala-pivô Olivinha e o ala Marquinhos. Trouxe reforços, mas a reposição não foi à altura. O time carioca já está classificado para o quadrangular final, que será disputado em Corrientes, na Argentina, de 4 a 6 de dezembro. As equipes argentinas do Corrientes e do Peñarol de Mar del Plata já estão classificadas.

Nesta quinta-feira, Pinheiros e Brasília duelam pela última vaga no Final Four, a partir da 22h10, no mesmo ginásio do Pinheiros. A equipe paulista precisará juntar seus cacos e reunir o grupo. No final do último quarto, durante a derrota para o Fla, as câmeras do SporTV mostraram uma discussão ríspida entre o ala norte-americano Shamell e o treinador Claudio Mortari.

Na primeira rodada do Grupo F, o Brasília já havia provado a força do Fla, com derrota por 92 a 82. Na abertura da rodada, às 20h10, o Fla enfrenta o já eliminado Tiburones de Vargas, da Venezuela, que estão "desdentados" após perderem jogadores importantes durante a campanha do campeonato venezuelano.

No jogo entre Pinheiros e Flamengo, o time carioca teve vários destaques. Ex-Pinheiros, Marquinhos anotou 19 pontos pelo time carioca, enquanto Olivinha contribuiu com 15, além de sete rebotes. No terceiro quarto, Vítor Benite teve papel-chave quando anulou o esforço adversário para buscar a reação. Sem mostrar jogadas trabalhadas, o Pinheiros tentou se manter no páreo com um repertório de uma nota só, os arremessos de três pontos, mas foi incompetente para encestar.