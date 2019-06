Flamengo bate Franca no Rio e força o quinto jogo na final do NBB

O campeão da temporada 2018-2019 do Novo Basquete Brasil (NBB) será conhecido no quinto e último jogo. Neste sábado, com seis mil pessoas no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Flamengo superou Franca por 76 a 62 e igualou a série melhor de cinco da final por 2 a 2. A partida decisiva será no próximo sábado, dia 8 de junho, no Pedrocão, em Franca.

Para forçar o quinto jogo, o time do técnico Gustavo De Conti contou com uma excelente atuação de Anderson Varejão. O pivô anotou 19 pontos e pegou nove rebotes, sendo quatro ofensivos. Marquinhos também se destacou ao contribuir com 25 pontos. Pelo lado de Franca, o maior pontuador foi David Jackson, com 14.

"Agora temos de ir para cima deles lá. O mando de quadra conta um pouco, mas temos de mostrar desde o início o motivo que fez o Flamengo levar o jogo (decisivo) para Franca", afirmou Varejão. "Fico feliz por ter ajudado o time. Isso é o mais importante. Agora vamos lá tentar vencer", completou.

Com necessidade de vencer para forçar o quinto jogo e empurrado pela torcida, o Flamengo começou com tudo e abriu 10 a 2. Helinho pediu tempo, recolocou Franca na partida e viu sua equipe virar o jogo. Marquinhos, no entanto, estava inspirado no primeiro quarto, quando anotou dez pontos, e, com uma bola de três, fez o time rubro-negro fechar na frente: 19 a 16.

O equilíbrio prevaleceu em um segundo quarto com muitos erros. Marquinhos continuou liderando o ataque do Flamengo, enquanto Hettsheimeir tratou de deixar Franca no jogo. Varejão também deu o ar da graça, com dois rebotes ofensivos e quatro pontos. Apesar de um aproveitamento de apenas 14,3% (1/7) nas bolas de três e 42,9% (3/7), o time da casa fez 14 a 11 na parcial e foi para o intervalo com seis de vantagem: 33 a 27.

Franca iniciou o terceiro quarto com um péssimo aproveitamento nos arremessos e viu o Flamengo abrir 12 pontos de diferença (39 a 27). Helinho pediu tempo, mas o time não respondeu. O primeiro ponto saiu com André Goes, em um lance livre, com metade da parcial transcorrida. Varejão continuou dominante no garrafão, anotou 13 pontos no período, o time de Gustavinho fez 23 a 17 e foi para o quarto derradeiro com 12 de frente: 56 a 44.

O último quarto começou com muitos erros mais uma vez. O Flamengo seguiu controlando o jogo, impedindo uma aproximação de Franca. A equipe de Helinho esteve irreconhecível. Importante nos jogos no Pedrocão, Lucas Dias teve péssimo desempenho, anotando apenas cinco pontos e ainda saindo com cinco faltas. O time rubro-negro venceu também a parcial derradeira, desta vez por 20 a 18, e fechou o placar em 76 a 62.