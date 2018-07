Flamengo bate Limeira, fecha série em 3 a 0 e vai à 5ª final do NBB em 7 anos

Em quadra, o ala Marcelinho Machado foi o grande destaque. Após um primeiro tempo apagado, em que o Flamengo foi dominado pelo Limeira, o jogador resolveu jogar e comandou a virada carioca. Com três bolas de três, 11 pontos, três assistências e duas roubadas de bola no quarto período, Marcelinho fechou a partida com 16 pontos e a classificação flamenguista. O cestinha, com 17, foi Meyinsse. Pelo time paulista, David Jackson e Rafael Mineiro, com 15 e 14 pontos respectivamente, se destacaram.

O adversário do Flamengo ainda não está decidido. Melhor equipe da fase de classificação, Bauru-SP está empatando com Mogi das Cruzes-SP por 1 a 1 - os dois primeiros jogos foram realizados em Bauru (SP). A terceira partida será nesta sexta-feira, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Esta será a terceira decisão consecutiva do Flamengo no NBB. O clube do Rio foi às finais das duas primeiras edições do campeonato - ambas contra Brasília-DF (2008/2009 e 2009/2010), com direito a título na primeira delas. Depois de dois anos longe das disputas pelo troféu, o Flamengo voltou à finalíssima na temporada 2012/2013, quando foi campeão em cima do Uberlândia-MG, feito este repetido no ano seguinte (2013/2014) contra o Paulistano-SP.