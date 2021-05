Flamengo bate São Paulo, por 82 a 81, e fica a uma vitória do título do NBB

O Flamengo está a uma vitória do título do NBB. Em mais um jogo decidido nos segundos finais, o time carioca venceu o São Paulo, por 82 a 81, nesta segunda-feira, no Maracanãzinho, e abriu 2 a 0 na série decisiva melhor de cinco partidas.

A equipe rubro-negra, atual campeã, busca a sétima taça nacional, enquanto o time paulista, que disputa pela primeira vez a decisão da competição, vai ter de vencer os próximos três jogos para ficar com o título.

Leia Também Seleção feminina de basquete se apresenta e faz primeiro treino no interior de São Paulo

Com destaque para o pivô Lucas Marino, o São Paulo venceu o primeiro set por 21 a 18, mas o Flamengo reagiu com bolas de três e forte defesa. Com isso, a equipe da Gávea foi para o intervalo com 49 a 37. No terceiro set, Georginho comandou o São Paulo, mas o conjunto do Flamengo conseguiu manter a vantagem no placar: 68 a 56.

No último quarto, o técnico Cláudio Mortari apostou no jogo dentro do garrafão e teve ótima atuação de Georginho, que chegou aos 24 pontos, o cestinha da partida. No último lance, com um ponto atrás no placar, Renan teve a chance de garantir a vitória são-paulina, mas errou o arremesso.

Fundamental, @rafaelmineiro7 falou sobre o equilíbrio do confronto e afirmou que o time precisa fazer alguns ajustes para vencer na quinta e sair com o título!#VamosFlamengo #NaçãoBRB pic.twitter.com/C7id9T7XAp — Time Flamengo (@TimeFlamengo) May 25, 2021

Por causa dos protocolos de combate à covid-19, os confrontos serão todos realizados no Maracanãzinho, assim como aconteceu nas duas séries semifinais. O terceiro duelo será quinta-feira, às 18h30. Caso haja necessidade, os jogos 4 e 5 serão realizados nos dias 29 e 31, ainda sem horário definido.

O encontro na final entre duas equipes com ligação com o futebol acontece pela primeira vez na história do NBB. A última vez que isso ocorreu foi pré-NBB, entre Vasco e Flamengo, em 2000.

O Flamengo persegue seu sétimo título do NBB para completar a tríplice coroa. Nesta temporada, já foi campeão da Copa Super 8 depois de derrotar o São Paulo na final e da Champions League Américas, superando o Real Estelí na decisão.