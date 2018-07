Flamengo contrata ex-jogador dos Lakers para Mundial de Clubes

Para disputar o Mundial Interclubes de Basquete contra o Maccabi Tel Aviv, de Israel, o Flamengo anunciou a contratação do ala Derrick Caracter. Com passagem pelos Los Angeles Lakers, o norte-americano será apresentado nesta quarta-feira e também vai jogar amistosos contra os times da NBA durante a pré-temporada.

Em 2010, ele foi a 58ª escolha da segunda rodada. Caracter foi draftado pelos Lakers e apesar de ter atuado em 41 partidas, não chamou a atenção dos diretores da equipes e acabou jogando por um ano e meio na D-League, liga de desenvolvimento de jogadores da NBA. Em 2012, o ala se mudou para Porto Rico e depois de passar também por Israel e Lituânia, voltou à D-League antes de acertar com o clube brasileiro.

O jogador, de 2,06 metros, que não deve ficar para a disputa do NBB pelo campeão da Liga das Américas, chegou especificamente para atuar no Mundial contra o Maccabi Tel Aviv na sexta-feira, às 21h30, e também no domingo, às 12h, na Arena da Barra, no Rio de Janeiro. Além dessas partidas, Caracter também pode atuar nos dias 8, 15 e 17 de outubro, contra Phoenix Suns, Orlando Magic e Memphis Grizzlies, respectivamente, durante pré-temporada da NBA, nos Estados Unidos.