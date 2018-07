Flamengo derrota Assis Basket e mantém 100% de aproveitamento no NBB

O Flamengo não se intimidou com a torcida contra e derrotou o Assis Basket por 91 a 77, na noite desta sexta-feira, no interior de São Paulo, em rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe carioca chegou a sua terceira vitória e manteve o aproveitamento de 100% na competição.

Mais uma vez, o destaque dos visitantes foi Marcelinho, autor de 39 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Do lado dos anfitriões, o principal pontuador foi o estreante Tony Stockman, com 19 acertos. O Assis contou ainda com a estreia do pivô argentino Calderon, em sua primeira partida diante da torcida nesta edição do NBB.

Apesar da motivação pelas estreias, os donos da casa não conseguiram segurar o bom ritmo do Flamengo. A equipe carioca dominou o duelo desde o início, comandada por Marcelinho. "Foi uma vitória de superação. Fizemos uma boa defesa, principalmente, no primeiro tempo e o Marcelinho fez uma ótima partida. Essa vitória foi importante para a equipe poder ganhar moral após a derrota na Sul-Americana", aprovou o técnico Paulo Chupeta.