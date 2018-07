Flamengo derrota Mogi e encara Bauru na decisão do NBB

Liderado por Olivinha, o Flamengo contou com uma grande virada na noite desta terça-feira para superar o Mogi das Cruzes, encerrar a série melhor-de-cinco e assegurar seu lugar na final do Novo Basquete Brasil (NBB). O time carioca venceu por 79 a 75, fechando a série em 3 a 2, no Rio de Janeiro.

Os atuais tricampeões vão disputar a quarta final consecutiva após um duro confronto com o time paulista. O Mogi liderou a série por duas vezes, ao vencer o primeiro e o terceiro jogos. Depois de buscar o empate, para fazer 1 a 1 e 2 a 2, a equipe carioca decretou a virada por duas vezes nesta terça, na série total e também na partida decisiva.

O quinto jogo desta semifinal começou com equilíbrio. O primeiro quarto terminou com 23 a 23 no placar. Mas o Mogi cresceu no segundo quarto e abriu oito pontos de vantagem. O marcador começou a ser revertido no terceiro quarto, quando os cariocas levaram a melhor por oito pontos e assumiram a dianteira do placar.

Foi quando Olivinha começou a brilhar em quadra. Cestinha da partida, ele marcou 14 dos seus 22 pontos no terceiro quarto. Passado o susto, o Mogi tentou seguir no jogo com Larry Taylor. Até que o Flamengo aumentou ainda mais a intensidade da partida no quarto final.

Olivinha contribuiu ainda com oito rebotes e teve a ajuda de Marquinhos, com 14 pontos, e Meyinsse, com 12. Assim, ampliou a vantagem nos segundos finais e garantiu a suada classificação. Pelo Mogi das Cruzes, Shamell foi o maior destaque, com 21 pontos, e Lucas Mariano contribuiu com 14.

O rival do Flamengo na grande final será o Bauru, que bateu o Brasília por 3 a 0 na semana passada e garantiu a vaga na decisão com certa facilidade. A final do NBB começará a ser disputada no sábado, às 14h10, em São Paulo. O segundo duelo da série está marcado para o dia 26, no Rio. E o terceiro acontecerá novamente na capital fluminense, no dia 28.