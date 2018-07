Flamengo derrota Uniceub/Brasília por 68 a 67 no Torneio Interligas

SÃO PAULO - Em jogo válido pela última rodada do Torneio Interligas, o Flamengo derrotou neste domingo, 10, a equipe do Uniceub/BRB/Brasília por 68 a 67. Marcada por equilíbrio, partida teve como destaques o norte-americano do time carioca, David Teague, e o ala do Uniceub, Arthur, ambos cestinhas, com 19 pontos cada um.

Com um início melhor de jogo, o Flamengo chegou a abrir 15 a 5 no placar nos primeiros minutos. Mas logo o time de Brasília reagiu e se recuperou e fechou o quarto à frente: 32 a 31.

Dai em diante, os times mantiveram o equilíbrio até o fim, mas com o Flamengo assumindo a dianteira do placar e vencendo a partida. "Cumprimos nosso objetivo. Já tínhamos jogado bem contra o Peñarol e mantivemos o foco, mesmo estando fora da disputa pela final", afirmou Fred, armador do Flamengo.

"Essa vitória nos dá mais confiança para voltar bem para o NBB. Nosso time tem tudo para fazer um bom playoffs, principalmente com o retorno do Marcelinho e do Bábby", completou.

Depois desse jogo, Flamengo e Uniceub terão o início das quartas de final do NBB. O time de Brasília, em terceiro lugar na fase de classificação, e os cariocas, em quarto, esperam as oitavas para conhecerem os seus respectivos adversários.

Final

Ao vencer o Peñarol por 92 a 96 no primeiro quadrangular do Torneio Interligar, o Obras Sanitárias garantiu sua vaga na final da competição. O cestinha da partida foi o ala do Peñarol, Leo Gutiérrez, com 23 pontos, seguido do pivô do Obras, Juan Gutiérrez, que anotou 22.

O segundo quadrangular será realizado em Franca, nos dias 15, 16 e 17, com a participação do Vivo/Franca, Pinheiros/SKY, Libertad Sunchales (ARG) e Atenas (ARG). No primeiro dia, o Pinheiros enfrenta o Libertad, às 19h, e os francanos jogam contra o Atenas, às 21h.