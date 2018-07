Flamengo derrota Vila Velha em estreia no NBB

Um dos favoritos ao título, o Flamengo venceu em sua estreia no Novo Basquete Brasil (NBB), na noite desta quarta-feira. Jogando na cidade de Vila Velha (ES), a equipe carioca derrotou o Vila Velha/Garoto/BMG, por 90 a 70, em partida válida pela terceira rodada.

Mesmo sendo mandante do jogo, o Flamengo optou por jogar no Ginásio João Goulart, na cidade capixaba, por não poder utilizar a Arena HSBC, no Rio. O ala Marcelinho foi o principal jogador da partida, com 28 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Também se destacaram o pivô Teichmann, com um double double (20 pontos e 10 rebotes) e o ala sérvio Dusan, do Vila Velha, com 21 pontos.

Diante de sua torcida, o Vila Velha começou melhor, com grande aproveitamento nos arremessos de fora. Mas o Flamengo reagiu rapidamente e saiu na frente no primeiro quarto, por 22 a 19. Marcelinho, Babby e Teichmann mantiveram o ritmo no segundo período e foram para o intervalo com 41 a 40.

No terceiro quarto, o Flamengo teve mais tranquilidade e abriu boa vantagem, de 12 pontos - 68 a 56. Embalados, os cariocas seguraram o placar no último período e confirmaram a vitória. Ao fim da partida, Teichmann valorizou o resultado, por conta dos desfalques de Hélio, Duda, Jefferson e Wagner.

"O desfalque desses jogadores exigiu de cada um de nós um pouco a mais nesse jogo para que conseguíssemos sair com a vitória. Conseguimos fazer isso. Estreamos bem e, agora, vamos dar sequência a essa fase de classificação em que todas as partidas são importantes", avaliou o atleta.