Flamengo e Brasília têm partidas difíceis na luta pela liderança do NBB

SÃO PAULO - Flamengo e Uniceub/Brasília, que disputam a liderança do Novo Basquete Brasil (NBB), terão fortes adversários na rodada desta quinta-feira. O time carioca, que lidera com 26 vitórias em 29 jogos, recebe o Palmeiras no ginásio do Tijuca Tênis Clube, a partir das 21h. O Verdão estava desacreditado no campeonaotO, e corria risco de rebaixamento. Em seus primeiros 20 jogos, tinha apenas três vitórias. A reação veio depois. Das últimas dez partidas, venceu sete. E algumas equipes derrotadas pelo clube da Rua Turiassu têm peso no NBB. É o caso de Uberlândia, Franca e Bauru.

No turno, o Flamengo venceu o Alviverde por 106 a 61, em Mogi das Cruzes.

O norte-americano Wiggins, um dos esteios da reação palmeirense, ao lado de Tyrone e Caleb Brown, acha que sua equipe pode demonstrar força também fora de casa, onde sua torcida tem proporcionado uma atmosfera especial. "Precisamos jogar como estamos jogando, atuar fora de casa com essa mesma intensidade que estamos demonstrando no Palestra Itália. Precisamos manter nosso foco, nosso estilo e nossas estratégias de jogo. Se mantivermos isso, podemos vencer o Flamengo lá".

Já o Brasília vai enfrentar o Pinheiros/Sky na capital paulista, a partir das 18h30, com transmissão pelo SporTV. Depois de uma série de três vitórias seguidas, o Pinheiros chegou a cavar lugar no G-4, mas a derrota para o Paschoalotto/Bauru, na última terça-feira, relegou o time comandado pelo técnico Claudio Mortari à sexta colocação. Se derrotar os atuais tricampeões do NBB, o Pinheiros vai assumir a quinta colocação.

Mas não será nada fácil. Brasília tem uma sequência de 16 vitórias consecutivas. Brasília e Pinheiros estão classificados para o quadrangular final da Liga das Américas, que será disputado de 5 a 7 de abril. Estarão lá também o Lanús, da Argentina, e os Capitanes de Arecibo, de Porto Rico.

No outro jogo da rodada, Uberlândia recebe o Mogi das Cruzes, às 18h.