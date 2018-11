Flamengo e Corinthians se encontram pela primeira vez no NBB

As equipes de maior torcida no futebol vão se encontrar pela primeira vez na história do NBB (Nosso Basquete Brasil). Flamengo e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 14h, na Arena Carioca 1, com transmissão da Band. O Rubro-Negro está no campeonato desde o início, em 2008, e já faturou cinco taças. O Alvinegro debuta após conquistar o título da Liga Ouro em 2017.

Flamengo e Corinthians contam juntos com 67,7 milhões de torcedores, segundo o Datafolha, em pesquisa divulgada em abril deste ano. São 35,7 milhões de flamenguistas contra 29,2 milhões de corintianos. "Esse clássico é super importante para o campeonato, porque chama a atenção para o público que está acostumado a ver no campo a disputa", disse Olivinha, ala-pivô do Flamengo.

"É um jogo fundamental para o basquete, o encontro entre Flamengo e Corinthians será um marco. São os times de maior camisa no Brasil, com muito peso e milhões de torcedores", afirmou o técnico do Corinthians, Bruno Savignani, que sabe da dificuldade de enfrentar o Flamengo no Rio.

"Chegamos focados. Vamos seguir o nosso plano, de jogar de igual para igual contra qualquer equipe, independentemente de o Flamengo ter montado um time para ser campeão. Somos o Corinthians, estamos representando quase 30 milhões de torcedores e temos uma responsabilidade enorme. Vamos honrar o clássico e fazer com que o basquete ganhe", completou.

Técnico do Flamengo, Gustavo De Conti concorda com o adversário em relação à importância do clássico entre os times de grande torcida do futebol para o crescimento do basquete. "É um jogo muito importante para nós porque traz um pouco da rivalidade que tem no futebol entre os dois clubes, mas tentaremos deixar isso de lado", comentou Gustavinho.

"Vamos encarar o Corinthians como uma equipe, que apesar de ser seu primeiro NBB, investiu bastante. É uma equipe muito qualificada e vai fazer com que a gente tenha uma atenção redobrada", completou.