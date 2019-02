Flamengo e Franca dominam escalações para o Jogo das Estrelas do NBB

Após 15.171 votos, estão definidos os titulares das equipes do NBB Brasil e do NBB Mundo para o Jogo das Estrelas, neste sábado, às 14 horas, no Ginásio do Pedrocão, em Franca. Flamengo e o anfitrião Sesi Franca Basquete dominam as escalações, com três titulares cada.

Anderson Varejão (Flamengo), Cauê Borges (Botafogo), Didi (Franca), Lucas Dias (Franca) e Léo Meindl (Paulistano/Corpore) serão os titulares da equipe nacional. O quinteto inicial do NBB Mundo será formado por Shamell (Mogi das Cruzes/Helbor), David Jackson (Franca), Kyle Fuller (Corinthians), David Nesbitt (Flamengo) e Franco Balbi (Flamengo).

Com 7.738 votos (51% dos possíveis), Anderson Varejão foi o atleta mais lembrado para o NBB Brasil pelo segundo ano consecutivo. O pivô foi seguido por Cauê Borges, que teve 7.651 votos (50%) e Didi, com 7.603 (50%). Já Lucas Dias teve 7.109 votos (46%) e Léo Meindl ganhou 6.520 menções (42%).

No NBB Mundo, Shamell foi o líder não só do time estrangeiro, mas de toda a votação, com 11.259 votos (74%). David Jackson, com 10.662 votos (70%), foi o segundo e Fuller, com 8.641 menções, o terceiro. Completam o quinteto os flamenguistas Nesbitt, com 7.472 votos (49%) e Balbi, que foi lembrado por 7.314 fãs (48%).

Os reservas do NBB Brasil serão: Yago Mateus, Marquinhos, JP Batista, Alex Garcia, Gegê, Leandrinho Barbosa e Olivinha. Já os suplentes do NBB Mundo vão ser: Jamaal, Zach Graham, Bennett, Dominique Coleman, Enzo Ruiz, Windi Graterol e Kenny Dawkins.

Os técnicos das duas equipes também estão definidos. Helinho Garcia (Franca) vai comandar o NBB Brasil, enquanto Régis Marrelli (Paulistano) será o auxiliar. No NBB Mundo, o comandante será Gustavo De Conti (Flamengo), que contará com Léo Figueiró (Botafogo) como assistente.

Este será o nono duelo entre NBB Brasil e NBB Mundo na história do Jogo das Estrelas. A vantagem geral no confronto é brasileira, com cinco vitórias, contra três dos estrangeiros.

A edição 2019 do Jogo das Estrelas está prevista para sexta e sábado. No primeiro dia serão realizados os torneios individuais (Habilidades, 3 Pontos e Enterradas) e o Desafio Interligas - Novas Estrelas -, um confronto entre atletas sub-23 das ligas brasileira e argentina. O segundo dia do evento terá o duelo entre NBB Brasil e NBB Mundo.