Flamengo e Franca vencem e seguem 100% no NBB

Jogando fora de casa, os cariocas tiveram dificuldade para bater o Itabom/Bauru, pelo placar de 81 a 80. Foi a quarta vitória em quatro jogos. O Bauru contou com grande atuação do armador Larry Taylor, que registrou o segundo triplo-duplo da história do NBB - 23 pontos, dez assistências e doze rebotes. Fernando Penna conseguiu o primeiro, na temporada 2009/2010, pelo Paulistano.

Já a equipe de Franca teve vida mais fácil neste domingo. Bateu o São José/Unimed/Vinac por 82 a 65. O ala/armador Vitor Benite foi o destaque da partida, com 30 pontos para o Franca, enquanto o pivô Murilo obteve um duplo-duplo, com 18 pontos e dez rebotes para o São José.

Ainda sem mostrar o mesmo desempenho da temporada passada, o Brasília conquistou sua terceira vitória no NBB ao superar o Vitória Basquete/CECRE, por 104 a 77, fora de casa. O ala Alex comandou os visitantes, com 24 pontos. Pelo lado dos anfitriões, o ala/pivô cubano Amiel anotou 19.

Também neste domingo, o Unitri/Universo derrotou o Vila Velha/Garoto/BMG/UVV por 98 a 88, longe dos seus domínios. O Interforce/Minas também venceu fora de casa. Em Assis, no interior de São Paulo, bateu o Assis Basket por 70 a 66.

Ainda em São Paulo, o Winner/Limeira superou o Araraquara Basquete, fora de casa, por 72 a 52, e conquistou sua primeira vitória na temporada 2010/2011 do NBB. O armador dominicano Ronaldo Ramon foi o principal pontuador do jogo, com 19 acertos.