Flamengo é superado pelo Quimsa na final da Champions League Américas

Com um aproveitamento ofensivo ruim no último quarto, o Flamengo foi superado pelo Quimsa, da Argentina, por 92 a 86, e deixou escapar o título da Champions League Américas de basquete. A decisão aconteceu em jogo único e sem público na Antel Arena, em Montevidéu, no Uruguai, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A derrota na decisão foi a única do Flamengo na competição, que começou em novembro do ano passado e ficou paralisada de março até outubro deste ano por causa da covid-19. Os argentinos perderam duas vezes na campanha do título.

A partida foi bastante equilibrada, mas o time rubro-negro registrou um desempenho ruim no quarto derradeiro e permitiu que o Quimsa virasse o placar. Foram apenas 18 pontos, permitindo 29 aos argentinos. A diferença nos rebotes (47 a 33) também foi determinante para o triunfo.

O destaque do jogo foi o americano Brandon Robinson, que terminou o confronto com 26 pontos (aproveitamento de 60% nos arremessos), cinco rebotes e duas assistências, sendo eleito o MVP (jogador mais valioso). Diamon Simpson também contribui com 17 pontos. Pelo lado do Flamengo, Marquinhos foi o maior pontuador com 20 pontos.

O título garante ao Quimsa participação no Mundial Interclubes de 2021. O torneio vai contar também com o Hereda San Pablo Burgos, da Espanha. A equipe do armador Vitor Benite ficou com o título europeu após superar o AEK Atenas na decisão.