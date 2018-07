Flamengo estreia na Liga Sul-Americana de basquete masculino nesta quinta

O Flamengo estreia no Grupo B da Liga Sul-Americana de clubes de basquete masculino nesta quinta-feira, às 20h30 de Brasília, contra o Malvin (URU) em Santiago Del Estero, no Chile. A equipe carioca enfrenta ainda o Inacap (CHI), na sexta, e o Quimsa (ARG), no sábado.

Os dois primeiros colocados no grupo se classificam para o hexagonal final, que será realizado de 24 a 28 de novembro. Franca (BRA) e Boca Juniors (ARG) já se garantiram na disputa pelo título.

A Uniceub/BRB (DF) é o terceiro clube brasileiro na competição. O time de Brasília está no Grupo C, que será disputado de 4 a 6 novembro na cidade colombiana de Cúcuta.