Flamengo fará jogos da pré-temporada da NBA nos Estados Unidos

RIO - Se a NBA ganha cada vez mais espaço no Brasil, em outubro será a vez de um time do País ir aos Estados Unidos para a disputa de duas partidas. O Flamengo foi convidado para participar da pré-temporada 2014/2015 da principal liga de basquete do mundo e será o primeiro clube brasileiro a enfrentar uma equipe da NBA nos Estados Unidos. Os adversários e as datas dos jogos ainda serão anunciados.

Campeão carioca, da Liga das Américas e às vésperas de disputar a decisão do NBB - neste sábado, contra o Paulistano, no Rio -, o Flamengo tem se destacado nos últimos anos como principal time de basquete no Brasil. Com a estratégia da NBA de estreitar os laços com o País, o clube carioca se tornou o adversário ideal para que um representante brasileiro finalmente participasse da pré-temporada da liga norte-americana.

"A NBA está muito feliz em poder anunciar ao lado do Flamengo essa ação inédita. Esse é um momento que ficará na história. Temos certeza de que essa ação vai contribuir e muito para o crescimento da modalidade no Brasil. Qual o fã de basquete poderia imaginar ver um dia uma equipe brasileira jogando contra um time da NBA nos Estados Unidos? Espero que isso traga ainda mais visibilidade para o esporte no país, que cada vez mais tenhamos jovens e crianças praticando basquete", disse Arnon de Mello, vice-presidente e diretor-executivo da NBA no Brasil.

A participação do Flamengo na pré-temporada da NBA seguirá os moldes do que acontece desde 1978 com times do basquete europeu, que também são convidados para disputar amistosos nos Estados Unidos. Nenhuma equipe da América Latina, no entanto, havia sido chamada até então para partidas deste tipo.

"O Flamengo tem a obrigação sempre de pensar muito grande. Ganhar ou perder faz parte do esporte dentro das arenas, mas receber um convite da NBA é simplesmente o auge do basquete. Representa muito à pretendida internacionalização da nossa marca. Através do Flamengo, todos os amantes do basquete brasileiro conseguirão realizar esse sonho de muitos anos", celebrou Alexandre Póvoa, vice-presidente de esportes olímpicos do clube.

Se o Flamengo é o primeiro time brasileiro a participar da pré-temporada da NBA, seu principal rival é o único até hoje a ter disputado uma partida contra uma equipe da liga norte-americana. Em 1999, o Vasco jogou o extinto McDonald´s Open, em Milão, espécie de campeonato mundial de clubes da época. Na decisão, enfrentou o San Antonio Spurs de Tim Duncan e David Robinson, sendo derrotado por 103 a 68.