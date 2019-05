Flamengo fecha série contra o Botafogo e enfrenta Franca na final do NBB

Equipes de maior orçamento, Flamengo e Franca vão decidir o título do NBB (Novo Basquete Brasil) da temporada 2018-2019. A equipe do técnico Gustavo De Conti superou o Botafogo por 90 a 75, nesta terça-feira, no ginásio Oscar Zelaya, e fechou a série melhor de cinco pela semifinal por 3 a 1.

A primeira partida da decisão acontece neste domingo, às 10h45, no ginásio do Maracanãzinho. O campeão será conhecido em uma melhor de cinco, com o segundo (quinta-feira, dia 23) e terceiro (sábado, dia 25) jogos no Pedrocão. O quarto e quinto confrontos, se necessários, serão no Rio e em Franca, respectivamente.

O elenco mais qualificado do Flamengo fez diferença no quarto confronto da série com o Botafogo. Com mais opções, Gustavinho conseguiu rodar o time nos momentos de dificuldade e, com boa produção dos jogadores que saíram do banco, como Davi (12 pontos) e Varejão (11), se garantiu na decisão.

O cestinha do Flamengo foi Marquinhos, que terminou o jogo com 23 pontos (66,7% de aproveitamento nas bolas de três). O ala ainda deu cinco assistências e pegou quatro rebotes. Pelo lado do Botafogo, Jamaal se destacou com 32 pontos.

"Parabéns para o Botafogo, que lutou muito, dificultou bastante. Parabéns para o Flamengo também. Tínhamos como objetivo voltar à final e conseguimos. Agora é se preparar para uma batalha na decisão", afirmou Marquinhos.

A partida ficou paralisada em dois momentos. No terceiro quarto, quando um copo foi arremessado na direção do banco do Flamengo pela torcida do Botafogo e, após muita confusão para identificar o torcedor, o jogo foi reiniciado. Já na última parcial, o problema foi com a iluminação do ginásio, quando alguns refletores se apagaram.