Flamengo interrompe série de duas derrotas batendo Paulistano

O Flamengo deu fim a uma sequência de duas derrotas com triunfo sobre o Paulistano, nesta quinta-feira, no Rio, por 97 a 81. Com esse resultado, os campeões intercontinentais igualam a campanha do Minas Tênis Clube, terceiro colocado com dez vitórias em 15 jogos. O Rubro-negro fica em quarto na classificação por levar a pior nos critérios de desempate.

O veterano ala Marcelinho Machado foi o cestinha com 23 pontos. O argentino Walter Herrmann contribuiu com 19, sendo 12 deles no terceiro quarto.

O Paulistano, vice-campeão do NBB, tem agora oito derrotas em 17 jogos, o que o deixa na oitava colocação.

Enquanto isso, em Macaé, o vice-líder Paschoalotto/Bauru derrotou o time local por 93 a 85, no ginásio Juquinha. É a décima vitória seguida do time comandado pelo técnico Guerrinha, que perdeu apenas duas vezes em 15 partidas. Limeira lidera com 15 vitórias em 16 jogos.

Bauru encestou 14 bolas da linha de três pontos. A dupla de pivôs titulares se esmerou: Hettsheimeir anotou 25 pontos, e Jefferson anotou 21.

"Foi um jogo intenso, a equipe do Macaé não deixou de pressionar em nenhum momento. Conseguimos controlar a reação deles e nossas bolas de três pontos caíram na hora certa. A equipe está de parabéns pela campanha do primeiro turno", disse Hettsheimeir.

Nesta sexta-feira, uma única partida será disputada: Brasília recebe o Mogi das Cruzes, a partir das 19h30, com transmissão pelo SporTV2.