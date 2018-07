Flamengo joga bem, mas perde para o Phoenix Suns

O Flamengo fez bonito, jogou de igual para igual com o Phoenix Suns nos Estados Unidos, mas não suportou o maior volume de jogo do time do Arizona e perdeu o primeiro da série de três amistosos que fará contra adversários da NBA. Graças a um apagão no segundo período, a equipe brasileira, atual campeã intercontinental, caiu por 100 a 88 na noite de quarta-feira.

O cestinha do confronto foi o reserva do Suns Isaiah Thomas, autor de 18 pontos. Eric Bledsoe contribuiu com 15 e Gerald Green e Markieff Morris, com 13 cada um. Grande destaque do time nas últimas temporadas, Goran Dragic não fez uma grande partida e terminou somente com seis pontos.

Pelo lado flamenguista, o cestinha foi o veterano Marcelinho Machado, com 16 pontos. Meyinsse, com 15, e Walter Herrmann, com 14, também fizeram boas partidas, mas talvez o maior destaque tenha sido o armador Laprovittola, único em quadra a anotar um "double-double": 13 pontos e 12 assistências.

O começo de jogo, aliás, foi todo do Flamengo. O time carioca não se intimidou com o fato de enfrentar um adversário da NBA, foi para cima e abriu cinco pontos de vantagem. Mas no segundo quarto, a equipe jogou de forma desordenada, perdeu o bom posicionamento defensivo, exagerou nos erros no ataque e viu o Suns reagir com uma rápida transição, indo para o intervalo com nove pontos de vantagem: 54 a 43.

A conversa no vestiário fez bem para o Flamengo, que voltou com a mesma postura do início. Comandados por Marcelinho Machado, os cariocas encostaram e diminuíram a diferença para dois pontos a cinco minutos para o fim. Ainda levaram este equilíbrio até o fim do período, mas no quarto final a equipe brasileira se perdeu novamente e viu o Suns arrancar para a vitória.

Agora o Flamengo se prepara para os últimos dois amistosos contra equipes da NBA. Na quarta-feira que vem, a equipe terá pela frente o Orlando Magic, na Flórida. Depois, no próximo dia 17, o adversário será o Memphis Grizzlies, no Tennessee.