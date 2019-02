Flamengo perde do AEK Atenas e fica com vice na Copa Intercontinental de Basquete

O Flamengo foi derrotado pelo AEK Atenas, da Grécia, por 86 a 70, neste domingo, e ficou com o vice na Copa Intercontinental de Basquete, que foi disputada na Arena Carioca 1, dentro do Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. O início da partida foi equilibrado, mas no decorrer do jogo os gregos conseguiram impor o ritmo e venceram o torneio.

No primeiro quarto, o Flamengo deu sinais de que poderia endurecer a partida diante do favorito AEK Atenas. A parcial foi de 20 a 19 para os visitantes. Mas no segundo período os gregos não tomaram conhecimento do rubro-negro e abriram nove pontos de vantagem.

O segundo tempo da partida teve uma história parecida ao início do jogo. Um terceiro quarto bastante disputado, com parcial de 22 a 21 para o AEK Atenas. Mas no último período, os gregos novamente impuseram o ritmo e venceram de forma incontestável por 86 a 70.

Um dos atletas mais renomados do elenco rubro-negro, o pivô Anderson Varejão colocou à mostra seus mais de 15 anos de experiência internacional e foi o grande destaque do clube carioca na partida. O jogador foi autor de um duplo-duplo de 21 pontos e 11 rebotes.

"Foi um jogo duro desde o início. O AEK apostou em uma estratégia de jogo que deu certo e a gente não teve muitas respostas para isso. Eles foram melhores, as bolas caíram na hora certa, principalmente ali no terceiro quarto, quando eles abriram a vantagem. Brigamos até o fim, não nos rendemos em momento algum, mérito total deles", declarou o pivô.

Ainda pelo Flamengo, outros destaques ficaram por conta do ala Marquinhos, com 11 pontos, do pivô bahamense David Nesbitt, autor de 10 pontos e quatro rebotes, e do armador argentino Franco Balbi, que deixou a quadra com nove pontos e seis assistências.

"Encontramos dificuldades ofensivamente, eles fizeram uma defesa bem consistente, fechando o garrafão. Eles marcaram muito bem nossa maior arma, que é o 'pick and roll' central, e apostaram em algumas trocas defensivas que não soubemos aproveitar para tirar vantagem, mas muito por mérito deles, que souberam fechar bem os espaços. Defensivamente achei que fomos bem na maioria do tempo, mas ofensivamente deixamos a desejar", disse o técnico do Flamengo, Gustavo De Conti.

O terceiro lugar do torneio ficou com o San Lorenzo, da Argentina. A equipe bateu o Austin Spurs, afiliado ao San Antonio Spurs, da NBA, por 77 a 59. O Flamengo havia ganhado do time dos Estados Unidos na semifinal, na última sexta-feira, por 90 a 58.