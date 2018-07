Flamengo quer construir ginásio 'nível NBA' na Gávea Apesar dos problemas financeiros que continua vivendo, o Flamengo não desiste de pensar grande. A nova ideia do clube é ter um ginásio de "nível de NBA" na sua sede no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. De acordo com o vice-presidente de patrimônio, Alexandre Wrobe, todo o investimento seria bancado pelo McDonald''s.