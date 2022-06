Flamengo reage, vence o Franca no Rio e leva final do NBB para o jogo 4

Derrotado nos dois primeiros jogos da série final da NBB, o heptacampeão Flamengo conseguiu se manter vivo na briga pelo título ao derrotar o Franca por 81 a 75 no Maracanãzinho, em um sábado de muita inspiração e raça de Olivinha. Assim, evitou que o adversário paulista levantasse a taça no Rio de Janeiro e forçou a realização do quarto jogo.

Grande destaque dos donos da casa na partida, Olivinha anotou 27 pontos e sete rebotes. Faverani e Dar Tucker, com 15 e 13 pontos, respectivamente, também foram importantes, assim como Balbi, líder de rebotes (8) e assistências (9). Pelo lado do Franca, Lucas Dias foi o maior pontuador, com 16 pontos.

"Falei (após o jogo 2) que a gente se enfiou em um buraco, mas tinha condição de sair. A gente sabia que a única forma de se manter vivo, era conseguir a vitória", disse Olivinha em entrevista à TV Cultura após a partida. "A gente não pode medir esforços, é final, dei toda a minha energia e, graças a Deus, conseguimos esta vitória", completou.

Com a vantagem de 2 a 1 na série, o Franca terá mais uma chance de confirmar o título, dessa vez em casa, no Pedrocão, em duelo marcado para quinta-feira. Caso deixe o Flamengo empatar, a decisão fica para o próximo sábado, novamente na quadra paulista. Maior vencedor do basquete brasileiro, o Franca nunca foi campeão da NBB, inaugurada em 2009 e vencida sete vezes pela equipe rubro-negra.

Neste sábado, a torcida flamenguista não se desanimou com a derrota no segundo jogo da série e compareceu mais uma vez em bom número ao Maracanãzinho. Protagonistas de uma bonita festa nas arquibancadas, os torcedores viram o Franca abrir 7 a 0 no início do primeiro quarto, cenário que gerou preocupação.

Aos poucos, contudo, a equipe carioca se encontrou em quadra e iniciou uma reação ainda tímida, comandada por Olivinha, mas o suficiente para tirar o prejuízo do placar. Depois de encerrar a parcial inicial com um empate por 16 a 16 no marcador, os flamenguistas mantiveram a disputa equilibrada e chegaram a ficar em vantagem no início do segundo quarto, mas viram Adyel e Lucas Mariano comandarem a virada do Franca.

Com dificuldades, o Flamengo deixou os adversários abrirem sete de diferença novamente, mas encerraram a parcial com três pontos de desvantagem. A partir do terceiro quarto, Olivinha engrenou de vez e liderou a reação rubro-negra. Assim, os donos da casa chegaram ao quarto final com cinco pontos de vantagem, ampliada para seis no placar derradeiro: vitória por 81 a 75 e briga pelo título ainda aberta.