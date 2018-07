Flamengo se diz pronto para o Intercontinental de basquete

O time de basquete do Flamengo está a dois jogos de conquistar o maior feito de sua história. Após vencer o NBB da temporada 2013/2014 e em seguida a Liga das Américas, o time vai decidir com o israelense Maccabi Tel Aviv campeão da Euroliga, a Copa Intercontinental de Clubes, uma espécie de Mundial da modalidade. A decisão vai ser realizada em dois jogos. O primeiro na sexta-feira, às 21h30, e o segundo no domingo, ao meio-dia, ambos na HSBC Arena, localizada na Barra, zona oeste do Rio.

O clube carioca está empenhado pelo título. Nesta semana, contratou o pivô norte-americano Derrick Caracter, ex-Los Angeles Lakers, exclusivamente para a competição, além de contar com o argentino campeão olímpico Walter Herrmann, que chegou para reforçar o grupo na temporada. "Vamos jogar com uma equipe muito forte, que ganhou um campeonato que talvez seja o segundo melhor do mundo. Temos no DNA a vontade de vencer e não vai ser diferente no Intercontinental", afirmou o ala Marcelinho Machado, capitão da equipe, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O técnico flamenguista, José Neto, enfatizou a importância de os jogadores contratados recentemente incorporarem o espírito de equipe. "Os jogadores que chegaram precisam entender que devem deixar o time mais forte coletivamente. Para jogar com uma grande equipe como o Maccabi, a gente tem de jogar em conjunto. Temos uma equipe experiente que está disposta a isso", garantiu Neto.

Dos dez jogadores do Flamengo, quatro estiveram recentemente no Mundial da Espanha. Marcelinho Machado e Marquinhos pelo Brasil, e Laprovittola e Herrmann pela Argentina. "Não queremos simplesmente ganhar o título. Claro que é importante, mas nossa equipe vai dar mais do que tudo para confirmar essa ideia de o Flamengo ser uma referência do basquete brasileiro", completou o técnico.

O Maccabi chega como favorito à disputa. A equipe superou o forte time do Real Madrid na final da Euroliga. No entanto, após o título passou por uma reformulação, perdeu jogadores e recebeu reforços. "Talvez o Flamengo leve vantagem por ser mais entrosado. Mas estamos nos preparando há 25 dias e a equipe vai estar pronta para buscar manter a tradição de títulos do Maccabi", disse o técnico israelense, Guy Goodes, seguido pelo ala Devin Smith, um dos principais jogadores do time. "A transição com os novos jogadores tem sido realizada facilmente. Os atletas que chegaram estão treinando forte e bem motivados", explicou.

A torcida rubro-negra promete fazer da HSBC Arena um caldeirão. Os ingressos para a partida de domingo já estão esgotados, mas ainda restam bilhetes para o duelo de sexta-feira. O custo das entradas varia entre R$50 (R$25 meia) e R$400 (R$200 meia). As compras deverão ser efetuadas na internet (www.ingressorapido.com.br) e, se sobrarem bilhetes até o momento do jogo, serão comercializados na bilheteria do estádio.