Flamengo, Vasco e Botafogo desistem e Carioca de basquete masculino é cancelado

A crise atingiu em cheio o basquete no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, em um comunicado oficial, o Departamento Técnico da Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro (FBERJ) comunicou o cancelamento da edição de 2017 do Campeonato Carioca Masculino em virtude da desistência de quatro dos cinco clubes inscritos. São eles os tradicionais Flamengo, Vasco e Botafogo, além do Macaé.

Somente o Automóvel Clube Fluminense/Campos, da cidade de Campos dos Goytacazes, permaneceu ativo em sua inscrição e, assim, não restou à FBERJ a decisão de cancelar o campeonato em 2017.

Flamengo, Vasco e Botafogo confirmaram o boicote através de notas oficiais por conta da falta de estrutura adequada para mandar os clássicos. Sem a liberação das principais arenas, como o ginásio do Maracanãzinho, os times teriam que realizar os confrontos em seus ginásios de portões fechados e, por isso, optaram em abrir mão do torneio.

"Os dois clubes têm realizado investimentos importantes na modalidade ao longo dos últimos anos, representando o nosso estado na Liga Nacional de Basquete. Cabe enfatizar que somos adversários apenas dentro de quadra e que, fora dela, queremos ver o esporte como um meio de união e diversão para as pessoas, dentro de uma rivalidade sadia que compõe a personalidade do povo carioca", disse a carta divulgada por Flamengo e Vasco em seus sites oficiais.