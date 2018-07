Flamengo vence Bauru e abre final do NBB com vantagem

O Flamengo venceu o Paschoalotto/Bauru por 83 a 77, neste sábado, no Ginásio Neusa Galetti, em Marília, e largou em vantagem na série melhor de cinco jogos que irá definir o campeão do NBB, a liga nacional de basquete masculino.

A partida se manteve equilibrada durante os três primeiros quartos, mas sempre com o Bauru na frente ao final de cada período. No entanto, o Flamengo abriu o último tempo com 11 pontos seguidos e segurou o ímpeto rival nos minutos finais para garantir a vitória diante de mais de 5.000 torcedores no ginásio do interior paulista.

Na partida, o desempenho coletivo do time carioca se sobressaiu às boas atuações individuais bauruenses. Entre os principais pontuadores do Flamengo, Olivinha fez 16 pontos, seguido por Ronald Ramon, com 15 pontos, e dos reservas JP Batista e Marcelinho, com 13 e 11, respectivamente. No Bauru, o destaque ficou por conta do cestinha Jefferson, com 25 pontos, e Hettsheimeir, autor de 24.

A série decisiva do NBB prossegue na próxima quinta-feira, na Arena Carioca 2, no Rio, que será palco do Jogo 2. A partida seguinte, que já pode determinar o campeão, acontece dois dias depois.

O JOGO

No primeiro quarto, Bauru e Flamengo contaram com boas atuações dos estrangeiros Robert Day e Ronald Ramon, com oito e sete pontos, respectivamente. Ao final, os paulistas venciam por 19 a 14. O segundo período foi mais elétrico, com o time carioca assumindo a frente no início. Porém, a equipe paulista conseguiu buscar a vantagem, apertada, de 39 a 38.

Após o intervalo, as duas equipes voltaram com o mesmo ritmo acelerado para o terceiro quarto e com ótimo aproveitamento, fechando a parcial com o Bauru ainda na frente, por 62 a 60.

Depois de ficar atrás ao final de cada quarto, o Flamengo abriu o último período com 11 pontos consecutivos, abrindo nove pontos na frente do rival (71 a 62), e se manteve no ataque para fechar o Jogo 1 da série com a vitória fora de casa.