Flamengo vence e fica perto das semifinais do NBB

O Flamengo ficou mais perto da classificação às semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) na noite de domingo ao derrotar o São José/Unimed/Vinac por 89 a 70, em partida disputada no Rio. Com isso, a equipe carioca abriu 2 a 0 na série melhor de cinco jogos das quartas de final dos playoffs e precisa de apenas mais uma vitória para avançar.

O ala Marcelinho voltou a liderar o Flamengo e foi o cestinha da partida, com 19 pontos. O armador Hélio e o pivô Teichmann também contribuíram para o triunfo, com 14 pontos cada. O principal destaque do São José foi o ala/pivô Wanderson, que anotou 18 pontos.

Depois de um primeiro quarto fraco, em que o São José terminou na frente por 14 a 12, o Flamengo reagiu e foi para o intervalo com uma vantagem de 17 pontos (41 a 24). Assim, o time carioca apenas manteve o bom ritmo nos dois quartos finais para conseguir o segundo triunfo sobre o São José.

As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, às 19 horas, novamente no Rio. Se vencer, o Flamengo avança às semifinais do NBB e se junta aos já classificados Brasília, Franca e Minas. "Abrir 2 a 0 contra uma equipe que já se mostrou muito forte no NBB é muito importante. Hoje, o grupo mostrou um trabalho coletivo muito forte", afirmou Marcelinho.