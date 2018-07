Flamengo vence e Marcelinho chega aos 4 mil pontos

O Flamengo saiu na frente na série melhor de cinco com o São José/Vinac/Unimed pelas quartas de final do Nosso Basquete Brasil (NBB). Jogando fora de casa, o time carioca venceu por 78 a 71, com direito a show do ala Marcelinho, cestinha da partida com 35 pontos e que ultrapassou a marca dos 4 mil pontos na carreira.

O jogo foi parelho até o último quarto, quando Marcelinho desequilibrou com arremessos de três pontos e abriu a vantagem de seis pontos que o Flamengo manteve até o final.

O segundo confronto com o São José será disputado neste domingo, na Arena HSBC, a partir das 20h30.