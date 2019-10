Flamengo vence o Minas fora de casa na estreia da temporada 2019/2020 do NBB

A nova temporada do NBB teve início neste sábado e o Flamengo, atual campeão da competição, começou sua jornada em defesa do título com o pé direito. A equipe carioca derrotou o Minas por 93 a 85, mesmo o time da casa tendo investido pesado durante a pré-temporada com reforços do tamanho de Alex Garcia, veterano jogador da seleção brasileira.

O ala-armador foi o cestinha da partida com 22 pontos, mas a marca não foi o suficiente para evitar a primeira derrota do time mineiro. Leandrinho Barbosa, outro grande nome que defende as cores do Minas, atingiu a mesma numeração, apesar de passar zerado no primeiro quarto. O astro que tem passagem por diversos times da NBA ainda distribuiu seis assistências, enquanto que Alex conquistou seis rebotes.

Do lado vitorioso, o norte-americano Zach Graham foi o maior pontuador com 17 pontos. Outro seis jogadores do Flamengo passaram dos duplos dígitos de pontuação, o que reflete a participação coletiva na construção do placar final. Demétrio terminou a partida com 14 pontos, enquanto Marquinhos, Rafael Mineiro e Olivinha marcaram 13 cada. Jonathan fechou o embate com 11 pontos e Balbi anotou dez.

Apesar da diferença consideravelmente pequena, o time do Minas não conseguiu acompanhar o ritmo rubro-negro no começo do duelo. O time visitante levou a melhor na primeira etapa por 32 a 20, o que pode ser parcialmente justificado pela atuação apagada de Leandrinho. Nos quartos que se seguiram, bastou ao Flamengo apenas administrar a vantagem que chegou a atingir a casa dos 20 pontos.

O Minas, entretanto, tentou esboçar uma reação no último quarto, porém o relógio e o número de faltas acabaram pesando contra. A dupla formada pelos dois veteranos astros não conseguiu sozinha esboçar a reação suficiente para virar o placar. Com apenas alguns segundos para o estouro final do cronômetro, Alex cometeu falta em Marquinhos, que não titubeou e converteu os dois lances livres, decretando o resultado final.

"A gente precisa reavaliar porque teve uma disparidade tão grande entre os três primeiros períodos e o último, talvez a equipe tenha cansado um pouco, talvez a gente tenha mudado a forma de jogar. Mas acho que o mais importante é a gente sair com uma vitória. Aqui vai ser uma quadra muito difícil de ganhar. Um time de muita qualidade, um time favorito ao título", analisou o técnico do Flamengo Gustavo de Conti,

"Mais do que tudo acho que é importante a gente começar ganhando", completou o comandante rubro-negro.