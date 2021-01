Flamengo vira sobre o São Paulo no fim e conquista o título da Copa Super 8

O São Paulo vacilou no último quarto, perdeu para o Flamengo por 79 a 71 neste sábado e deixou escapar o título da Copa Super 8, em jogo disputado no Ginásio Antônio Prado Junior, casa do Paulistano.

A equipe rubro-negra venceu por 28 a 10 na parcial derradeira para virar o jogo após ser derrotada nos outros três períodos. O título, o segundo do Flamengo na terceira edição do torneio, garante vaga na Basketball Champions League Americas da próxima temporada.

“Foi uma partida muito difícil. O nosso último quatro foi irretocável. Conseguimos marcar bem, atacar bem... Mostra que o time está preparado para tudo”, afirmou Marquinhos. “Tivemos cabeça no lugar, não existe bola de 11 pontos. Fomos remando, remando, marcando forte e sendo eficientes no ataque”, acrescentou o ala, referindo-se à vantagem do São Paulo antes do último quarto.

Para virar o jogo sobre o São Paulo, o Flamengo contou com uma pontaria certeira do argentino Balbi e de Marquinhos nas bolas de três pontos, além da presença de Olivinha no rebote ofensivo – foram seis de um total de sete que ele pegou na partida. O ala-pivô terminou também como cestinha da equipe com 19 pontos e foi eleito o MVP da Copa Super 8.

Pelo lado do São Paulo, Shamell foi o maior pontuador, com 24 pontos, mas forçou algumas jogadas que foram determinantes para o time ser superado. “Perdemos nos detalhes”, afirmou. “Mas faz parte da evolução deste nosso projeto.”