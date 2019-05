Flamengo x Franca: onde assistir ao vivo e horário da final da NBB

Flamengo e Franca se enfrentam neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no jogo 4 da série melhor de cinco da final do Novo Basquete Brasil (NBB).

Transmissão ao vivo de Flamengo x Franca

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, Fox Sports, ESPN e pelo Facebook do NBB.

Após vencer os jogos 2 e 3 no ginásio Pedrocão, Franca pode confirmar o seu primeiro título do NBB com mais uma vitória. A equipe do técnico Helinho, no entanto, ainda não venceu o Flamengo como visitante nesta temporada. Derrota por 79 a 74 na primeira fase e 82 a 68 no primeiro jogo da final. O Flamengo aposta na força na torcida, que promete lotar o Maracanãzinho, assim como fez no jogo 1, para continuar vivo na série. O técnico Gustavo De Conti espera o mesmo comportamento da equipe, sufocando Franca desde o começo. Se o time rubro-negro vencer, o quinto e decisivo jogo acontece no próximo sábado, dia 8 de junho, no Pedrocão.