Fora da Ucrânia, Europeu de Basquete será em 4 países

A Fiba Europa anunciou nesta segunda-feira que a próxima edição do Campeonato Europeu Masculino de Basquete, em 2015, será realizada em quatro países: Alemanha, Croácia, França e Letônia. Além disso, determinou que a fase final do torneio continental vai ser realizada em solo francês.

A decisão foi tomada em reunião extraordinária da Fiba Europa, que aconteceu em Madri. A fase de grupos será disputada nas cidades de Zagreb (Croácia), Montpellier (França), Berlim (Alemanha) e Riga (Letônia). Já a fase final está marcada para a Lille Arena, com capacidade para 27 mil espectadores.

"Este é um momento importante na história do basquete europeu, já que votamos não só para os anfitriões do evento do próximo ano, mas também sobre o pioneiro conceito de quatro sedes", comentou o presidente da Fiba Europa, Turgay Demirel.

Em meados de junho, o conselho da entidade decidiu tirar o torneio da Ucrânia por causa da situação de instabilidade no país e convidou as federações a apresentarem suas candidaturas. Agora, a entidade definiu que quatro países vão sediar o torneio, um grupo cada um, com as finais sendo disputadas na França.

A seleção da França, aliás, é a atual campeã do Campeonato Europeu de Basquete e tentará defender o título conquistado em 2013 no próximo ano, entre os dias 5 e 20 de setembro.