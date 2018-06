Fora do Knicks até o fim da temporada, Porzingis tem joelho operado com sucesso

Principal jogador do New York Knicks após a ida de Carmelo Anthony para o Oklahoma City Thunder, o pivô Kristaps Porzingis foi submetido com sucesso a uma cirurgia nesta terça-feira, depois de ter rompido os ligamentos do joelho esquerdo em uma partida realizada há uma semana, contra o Milwaukee Bucks, pela NBA.

O êxito do procedimento cirúrgico, que serviu para reparar o ligamento cruzado anterior, foi confirmado pelo time de Nova York por meio de nota oficial, sendo que o pivô letão de 2,21m de altura será desfalque de peso até o final desta temporada da liga de basquete dos Estados Unidos e também em boa parte da próxima.

Antes de se machucar no dia 6 de fevereiro, Porzingis vinha tendo médias de 22,7 pontos, 6,6 rebotes e 2,4 tocos por jogo nesta que era a sua terceira participação em um campeonato da NBA. Ele se lesionou após cair em quadra, se retorcendo de dor, após uma enterrada no segundo quarto da derrota do Knicks para o Milwaukee Bucks.

Porzingis iria jogar na equipe do Leste, liderada por LeBron James, no All-Star Game, no próximo domingo, e também esperava levar o Knicks a obter a classificação aos playoffs da NBA. Sem o letão, o time de Nova York não deverá reunir condições de avançar ao estágio seguinte da competição, pois ocupa apenas a 11ª posição da Conferência Leste, com 23 vitórias e 35 derrotas, bem distante do Miami Heat, hoje a equipe que fecha a zona de classificação aos playoffs, em oitavo lugar, com 30 triunfos e 26 revezes.