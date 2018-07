Fora dos playoffs da NBA, Clippers demite técnico

Hughes assumiu o comando do time no início de fevereiro, após a demissão do técnico Mike Dunleavy, e conquistou oito vitórias e 25 derrotas até o fim da fase classificatória da NBA, na noite desta quarta. O Clippers encerrou sua participação na temporada, com um revés para o Los Angeles Lakers, por 107 a 91.

Com o resultado, a equipe terminou a campanha com 29 triunfos e 53 derrotas, ficando de fora dos playoffs pela 15.ª vez em 17 anos. Andy Roeser, presidente do Clippers, reconheceu nesta quinta que a equipe fez uma temporada decepcionante, na avaliação da diretoria e da torcida.