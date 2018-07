Foto de Lance Stephenson, do Indiana Pacers, causa polêmica na internet

SÃO PAULO - Polêmico e bem humorado, o ala-armador Lance Stephenson, do Indiana Pacers, causou debates na internet após postar uma foto sua ao lado de um bolo de dinheiro, que totalizava, sergundo ele próprio escreceu, US$ 1 milhão - aproximadamente R$ 2,5 milhões. Pelo Instagram, a imagem circulou o mundo e gerou críticas à NBA.

"Isso que vocês estão vendo é US$ 1 milhão em dinheiro. Muita loucura isso", escreveu o ala-armador na legenda da foto em que aparece segurando uma pacoteira de dinheiro. A foto foi excluída logo em seguida do perfil do atleta na rede social. George Hill, que joga no Pacers ao lado de Stephenson, também entrou na "brincadeira": fotografou a mesma mesa com o dinheiro e publicou a foto, desta vez sem aparecer na imagem.

Mais tarde, um porta-voz da equipe esclareceu a brincadeira dos jogadores, explicando que o dinheiro era parte de uma palestra de gestão financeira dada pela NBA para orientar os atletas.