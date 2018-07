França bate Lituânia e conquista o Europeu de basquete

LJUBLJANA - A seleção francesa conquistou neste domingo seu primeiro título no Campeonato Europeu masculino de basquete. Comandada por Nicolas Batum, Tony Parker e Boris Diaw, que atuam na NBA, a equipe não teve maiores dificuldades para vencer na final a Lituânia por 80 a 66, em duelo realizado em Ljubljana, na Eslovênia.

Foi a primeira vez que a França ficou com o troféu da competição, que é realizada desde 1935. De quebra, a seleção quebrou o trauma da última decisão, quando perdeu para a Espanha, em 2011, na Polônia. Já a Lituânia perdeu a chance de conquistar seu quarto título, o primeiro desde 2003, na Suécia.

A partida deste domingo teve emoção apenas no primeiro quarto, quando a Lituânia se apoiou em um Linas Kleiza inspirado para se manter no jogo. O ala, que terminou como cestinha da partida, com 20 pontos, marcou 11 pontos no período inicial, o que fez com que os lituanos ficassem em vantagem. Mas o time francês também tinha um jogador inspirado.

Nicolas Batum (17 pontos e seis rebotes), do Portland Trail Blazers, foi o dono do primeiro tempo e comandou a virada no segundo período, no qual a equipe abriu 16 pontos de vantagem. Apagados na primeira etapa, Tony Parker (12 pontos) e Boris Diaw (15 pontos e seis rebotes), ambos do San Antonio Spurs, melhoraram no segundo tempo, quando a França confirmou a vitória.

Também neste domingo, a Espanha atropelou a Croácia por 92 a 66 e ficou com a terceira colocação. As duas seleções estão garantidas para o Mundial da Espanha, no ano que vem, como França, Lituânia, Eslovênia (quinta colocada), Ucrânia (sexta) e Sérvia (sétima), que bateu a Itália no último sábado, por 76 a 64, e ficou com a última vaga europeia para a competição.